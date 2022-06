Delivery Hero-Aktie: Doch alles nicht so schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Delivery Hero-Aktie gehört zu den größten Verlierern unter deutschen Aktien im ersten Halbjahr dieses Jahres. Die Aktie des Lieferdienstes hat seit Jahresbeginn rund 60 Prozent an Wert eingebüßt. Doch seit ihrem Jahrestief Anfang Mai befindet sich die Delivery Hero-Aktie wieder in einer starken Aufwärtsbewegung und hat seitdem rund 55 Prozent zugelegt. Waren Anleger zu pessimistisch in Bezug den Lieferdienst?… Hier weiterlesen