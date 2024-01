Delivery Hero Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Dividendenpolitik von Delivery Hero erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,59 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Internet & Katalog Einzelhandel" hat die Aktie von Delivery Hero im vergangenen Jahr eine Rendite von -52,76 Prozent erzielt, was 56,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 0,83 Prozent, und Delivery Hero liegt aktuell 53,6 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Delivery Hero in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 8 negative und keine positiven Handelssignale ermittelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Delivery Hero liegt bei 68,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,55, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Delivery Hero bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.