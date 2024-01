Delivery Hero Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Delivery Hero-Aktie liegt der RSI bei 57,74, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 65,79, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Delivery Hero eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer schlechten Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 32,92 EUR für den Schlusskurs der Delivery Hero-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 23,345 EUR, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Branchenvergleich hat die Delivery Hero-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,84 Prozent erzielt, was 26,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Aktie 24,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.