Delivery Hero Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Nach Meinung von Analysten ist die Aktie von Delivery Hero derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel wird auf rund +101,80% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 23.02.2024 verzeichnete Delivery Hero eine Kurssteigerung um +1,62%. Trotz dieser positiven Entwicklung beträgt die Gesamtrendite der Aktie in den letzten fünf Handelstagen -1,59%, was auf eine gewisse Marktpessimismus hindeutet.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das derzeitige Kursziel für Delivery Hero liegt bei 44,88 EUR. Durchschnittlich gehen Bankanalysten davon aus, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird. Dies würde den Investoren ein Kurspotenzial von +101,80% eröffnen. Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, sind dennoch 78,57% der Analysten zumindest noch optimistisch bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Meinungen der Bankanalysten wird auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” berücksichtigt. Dieses Rating bleibt unverändert bei 4,04, was auf eine positive Einschätzung der weiteren Kursentwicklung hinweist.

Insgesamt bleibt die Aktie von Delivery Hero ein bedeutendes Thema für die Finanzmärkte, und die Meinungen der Analysten deuten auf ein großes Kurspotenzial hin, das von Investoren genutzt werden könnte.

