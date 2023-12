Delivery Hero Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Aktie von Delivery Hero wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird um +117,38% höher eingeschätzt als der aktuelle Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung von Delivery Hero

Am 28.12.2023 verzeichnete Delivery Hero einen Rückgang von -0,27% an der Börse. Insgesamt erreichte das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen, also innerhalb einer Woche, einen Rückgang von -15,28%. Diese Entwicklung deutet [...] Hier weiterlesen