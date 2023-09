Delivery Hero-Aktie +5,5%: Kehrt Optimismus zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Delivery Hero-Aktie (WKN: A2E4K4) startet am Mittwoch durch und legt um +5,5% auf 31,39 € zu. Doch was verleitet Anleger nach dem langen Abwärtstrend der Aktie zu so viel Optimismus? Und kann es für den Titel jetzt wieder nach oben gehen?