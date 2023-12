Deliveroo Holdings, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Deliveroo-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 116,51 GBP für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 127,8 GBP, was einem Unterschied von +9,69 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt von 134,02 GBP ergibt dagegen ein "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Deliveroo festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen nimmt ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen von Analysten ergeben ein durchschnittliches "Neutral"-Rating für die Deliveroo-Aktie, wobei das Kursziel bei 149 GBP liegt. Dies entspricht einer möglichen Steigerung um 16,59 Prozent und einer "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deliveroo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Deliveroo-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz, ein "Neutral"-Rating von Analysten und eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.