Deliveroo Holdings Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse. Bei Deliveroo liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 41,01 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 51,77 zeigt ein "Neutral"-Rating an.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Deliveroo aktuell bei 122,06 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 117,2 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 119,88 GBP, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber Deliveroo überwiegend positiv ist. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Neutral", "Schlecht" und "Gut" in den verschiedenen Analysebereichen.