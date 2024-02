Deliveroo Holdings Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmung und Diskussion um die Aktie von Deliveroo wurden über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität zu verzeichnen war. Dies deutet auf eine starke, jedoch negativ veränderte Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 26,42, was auf eine "Gut"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 121,19 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 120,9 GBP lag. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 127,83 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Deliveroo somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger diskutierten in den vergangenen Tagen verstärkt negative Themen in Bezug auf Deliveroo, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments in Bezug auf die Aktie von Deliveroo.

Deliveroo Holdings kaufen, halten oder verkaufen?

