Deliveroo Holdings Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten zwölf Monaten haben fünf Analysten ihre Bewertungen zur Deliveroo-Aktie abgegeben. Davon waren eine Bewertung "Gut", drei "Neutral" und eine "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Deliveroo. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergab, liegt bei 157,75 GBP. Das bedeutet ein Aufwärtspotential von 36,23 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 115,8 GBP. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Deliveroo haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Deliveroo.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deliveroo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 121,56 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 115,8 GBP liegt damit auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment zeigt vor allem negative Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt, besonders im Hinblick auf die negativen Themen rund um Deliveroo in den vergangenen Tagen.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Aktie von Deliveroo basierend auf den Analystenbewertungen, der Stimmung und dem Interesse der Marktteilnehmer, sowie der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.