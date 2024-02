Deliveroo Holdings Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse des Sentiments und der Buzz rund um die Aktie von Deliveroo zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität hat sich stark verändert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten unterschiedliche Bewertungen für Deliveroo abgegeben, darunter "Gut", "Neutral" und "Schlecht". Langfristig wird dem Unternehmen von institutioneller Seite aus eine neutrale Bewertung zugeordnet, und es wird erwartet, dass der Kurs um 31,79 Prozent steigt.

Die technische Analyse ergibt eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Jedoch erhält die Aktie eine schlechte Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage betrachtet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an einigen Tagen auch positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion eher positiv, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie von Deliveroo.