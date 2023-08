Delignit: Gewinn explodiert, Aktie taucht ab – wie passt das zusammen?

In den vergangenen zwei Monaten fiel die Aktie von Delignit (WKN: A0MZ4B) durch einen starken Kursrückgang von -30% auf. Mittlerweile konnte sie sich wieder etwas berappeln und ging am Freitag mit einem Anstieg von +2,5% aus dem Markt und steht aktuell bei 4,84 € – leicht über dem Oktobertief 2022. Was sind die Gründe für Kursgewinne und wie geht für Anleger jetzt weiter?