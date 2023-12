Delignit Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Delignit-Aktie beträgt der RSI-Wert derzeit 51,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 50, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI somit als neutral eingestuft.

Im Branchenvergleich zur "Materialien"-Branche weist die Delignit-Aktie eine Rendite von -42,17 Prozent auf, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche liegt die Rendite mit -5,14 Prozent und einer Differenz von 37,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Delignit-Aktie derzeit bei 7,08 Euro, was 93 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 102. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Delignit mit 1,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,27 Prozent in der "Papier & Forstprodukte"-Branche, was zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie führt.