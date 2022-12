Delignit Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Für die Aktie Delignit aus dem Segment "Waldprodukte" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 02.12.2022, 21:45 Uhr, ein Kurs von 5.55 EUR geführt.

Die Aussichten für Delignit haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Delignit heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 38,46 Punkten, zeigt also an, dass Delignit weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Delignit ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 48,61). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Zusammen erhält das Delignit-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delignit liegt bei einem Wert von 31,37. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Papier & Forstprodukte" (KGV von 41,23) unter dem Durschschnitt (ca. 24 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Delignit damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Delignit in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Delignit haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Delignit bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.