Delignit Aktie: Reine Nervensache!

Die Delignit Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 3,98 EUR gehandelt, was einem Abstand von -0,75 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Gegensatz dazu wird auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Bewertung von "Schlecht" abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -20,56 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen wurde ein negatives Stimmungsbarometer verzeichnet, während überwiegend neutrale Meinungen an insgesamt vier Tagen vorherrschten. In jüngster Zeit wurden Anlegergespräche vermehrt von negativen Themen bezüglich des Unternehmens Delignit dominiert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht".

Im Branchenvergleich verzeichnete die Delignit Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,2 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -36,49 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche dar, die im Durchschnitt um -4,71 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -4,71 Prozent erzielte, liegt Delignit um 36,49 Prozent unter diesem Wert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen werden. Der RSI für Delignit liegt bei 59,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf 45,78 beläuft, ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral".