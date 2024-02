Delignit Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Aktienkurs von Delignit liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 34,56 Prozent niedriger, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -17,8 Prozent erzielte, liegt Delignit mit einer Rendite von -34,56 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat Delignit in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität im Netz gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Delignit somit in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Delignit-Aktie bei 4,62 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,78 EUR deutlich darunter liegt. Auf dieser Basis erhält Delignit somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,97 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Delignit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Delignit derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,24 % in der "Papier & Forstprodukte"-Branche. Mit einer Differenz von lediglich 3,95 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.