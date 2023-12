Delignit Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "W.R. Berkley":

Der Dividendenwert von Delignit liegt derzeit bei 1,27 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,32 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz von -4 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Papier & Forstprodukte"-Branche.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Delignit im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,17 Prozent, was 49,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 7,18 Prozent im Sektor "Materialien" liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt 7,18 Prozent, und Delignit liegt aktuell 49,35 Prozent darunter. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe aufgrund der Unterperformance.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delignit liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 102,85 in der Branche "Papier & Forstprodukte" als unterdurchschnittlich angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht ist Delignit daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen über die Aktie von Delignit geäußert wurden. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt besonders mit den negativen Aspekten rund um Delignit beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

