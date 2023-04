Delignit Aktie: Anleger ziehen sich zurück!

Im vergangenen Jahr konnte die Delignit Aktie keine positive Rendite erzielen und stagnierte bei 0 Prozent. Im Basic Materials-Sektor liegt Delignit im Vergleich zu anderen Unternehmen -6.72 Prozent über dem Durchschnitt, was auf eine schlechtere Performance hindeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite von Wertpapieren in der Lumber & Wood Production-Branche beträgt 1,87 Prozent. In diesem Bereich übertrifft Delignit aktuell diesen Wert um -1,87 Prozent.

Potenzial für Kurssteigerung laut Analysten

Laut Analystenbewertungen ist die Delignit-Aktie auf langfristiger Basis ein solides Investment. Unter 18 Analysten gab es keinerlei schlechte Bewertungen, sondern ausschließlich “gut” und “neutral”. Im Vergleich dazu wurde in den letzten Monatstudien die Aktie als “gut”, “neutral” und “schlecht” eingestuft. Die...