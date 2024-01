Delhi Bank Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Delhi Bank ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es gab weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was dazu führt, dass die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Gut" betrachtet wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Delhi Bank liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Delhi Bank in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Delhi Bank von 20,5 USD als "Neutral" bewertet, da er sich mit +0,99 Prozent nur geringfügig vom GD200 (20,3 USD) entfernt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand +0,64 Prozent beträgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung positiv ist, der RSI neutral bewertet wird, das Sentiment und der Buzz neutral sind und die technische Analyse ebenfalls ein "Neutral"-Rating ergibt.