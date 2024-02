Delhi Bank Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Cadiz":

Das Anleger-Sentiment für die Delhi Bank ist neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien und der Meinungsmarktanalyse der vergangenen Tage. Es wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,89%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 136,99 Prozentpunkten bedeutet. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als schlecht bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Delhi Bank derzeit 0,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0,79 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als neutral eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und daher positiv bewertet wird. Insgesamt wird der RSI daher als gut eingestuft.