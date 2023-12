Delfi Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Delfi":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Im Fall von Delfi betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 22,22 Punkte, was darauf hindeutet, dass Delfi derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,58, was bedeutet, dass Delfi weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen auch interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild von Delfi zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und es gab nur wenige Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Delfi im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,07 Prozent erzielt, was 49,7 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Nahrungsmittel" liegt Delfi aktuell 49,76 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Delfi in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.