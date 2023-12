Delfi Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Delfi":

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die öffentliche Wahrnehmung von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Im Fall von Delfi wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es konnten kaum Änderungen identifiziert werden, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Delfi eine Rendite von 43,07 Prozent erzielt, was mehr als 50 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -7,33 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Delfi mit einer Rendite von 50,4 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Delfi aktuell bei 1,22 SGD, während der Aktienkurs bei 1,1 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,84 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1,17 SGD, was eine Distanz von -5,98 Prozent ausweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Delfi in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen konnten weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert werden, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.