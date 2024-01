Delfi Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs von Delfi hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 43,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -7,24 Prozent gesunken, was zu einer Outperformance von +50,31 Prozent für Delfi führt. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -6,63 Prozent, wobei Delfi um 49,69 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Delfi in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Delfi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,22 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,12 SGD weicht somit um -8,2 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Schaut man auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 1,16 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um -3,45 Prozent abweicht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis. Insgesamt erhält die Delfi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Delfi-RSI mit einer Ausprägung von 12,5 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 57,58, was zu einer "Neutral" Bewertung für die letzten 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen zu Delfi in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert gab. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Delfi bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.