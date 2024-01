Delek US Aktie: Das wird nichts mehr!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Delek Us in den letzten Tagen überwiegend negativ war. Es gab insgesamt drei positive und 11 negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Delek Us daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Delek Us-Aktie derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertung. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Delek Us aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 30 USD und zeigt ein Aufwärtspotenzial von 14,85 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Delek Us eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

Die Dividendenrendite von Delek Us beträgt derzeit 3,65 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 28,25 %. Mit einer Differenz von nur 24,6 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Kommunikation über Delek Us in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Es gab keine grundlegende Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu Delek Us zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.