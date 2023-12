Delek US Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie und hat in den letzten Tagen das Interesse an der Aktie von Delek Us in den sozialen Medien geweckt. Die vorherrschende Meinung war mehrheitlich negativ, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Delek Us, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delek Us mit 6,56 unter dem Branchendurchschnitt von 29,99 für die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Delek Us beträgt 3,65 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 2,91 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Delek Us eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet ergaben sich interessante Ausprägungen für Delek Us. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, aber die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine Veränderung zum Negativen, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Delek Us basierend auf sentimentalen und Buzz-Kriterien.