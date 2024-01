Delek US Aktie: Das ist ein Knall!

Die Analyse der Aktie von Delek US zeigt gemischte Signale. Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Delek US auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt aktuell eine neutrale Einschätzung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Delek US-Aktie im Vergleich zum Sektor "Energie". Mit einer Rendite von 6,43 Prozent liegt sie 18,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich ebenfalls eine gemischte Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Delek US-Aktie für die letzten 200 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung, während der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zu einer schlechten Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Delek US-Aktie gemischte Bewertungen, mit positiven Signalen im Sentiment und Buzz, einer neutralen Bewertung im RSI, aber einer schlechten Performance im Branchenvergleich und in der technischen Analyse.