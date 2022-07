Delek US Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Für die Aktie Delek Us stehen per 18.07.2022, 18:23 Uhr 23.12 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Delek Us zählt zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Wie Delek Us derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,75 und liegt mit 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 290,27. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Delek Us auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Delek Us beläuft sich mittlerweile auf 21,01 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 23,12 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,04 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,88 USD. Somit ist die Aktie mit -17,07 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 11,5 Prozent und liegt damit 4,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch, 7,08). Die Delek Us-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.