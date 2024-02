Delek US Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Aktienanalyse des Unternehmens Delek Us zeigt, dass in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", wobei sich diese aus 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Im zurückliegenden Monat gab es 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel klassifiziert. Die durchschnittliche Kursprognose beträgt 25 USD, was ein Abwärtspotential von -10,3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 27,87 USD bedeutet. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Branchenvergleich erzielte Delek Us in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,54 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -3,61 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor lag die Rendite von Delek Us um 3,61 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussion um Delek Us werden daher als "Neutral" bewertet.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delek Us mit einem Wert von 6,76 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 27,75, was einer Unterbewertung von 76 Prozent entspricht. Dadurch wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.