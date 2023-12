Delek US Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Challenger":

Der Aktienkurs von Delek Us liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor um 36 Prozent niedriger. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 41,96 Prozent, wobei Delek Us mit 35,53 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhielt die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Delek Us bei 25,12 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der Abstand von +7,92 Prozent zum Aktienkurs von 27,11 USD erhält eine positive Bewertung. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 26,51 USD erreicht, was einer Differenz von +2,26 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Delek Us-Aktie darstellt. Insgesamt wird die Delek Us auf Basis der beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Delek Us aktuell bei 22,34 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält die Delek Us-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 6,56, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Delek Us auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.