Delek US Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Aktienwert von Delek Us wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt die Bewertung bei 6,56, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (29) eine Unterbewertung um 77 Prozent anzeigt. Dies weist auf eine günstige Einschätzung aus fundamentaler Sicht hin.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Delek Us-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 25,37 USD lag. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 25,14 USD um -0,91 Prozent darunter, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs von 26,5 USD um -5,13 Prozent unter diesem Wert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Delek Us nur schwache Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die Bewertung durch Analysten basiert auf insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 19,33 Prozent hin, was eine positive Empfehlung darstellt.

Insgesamt erhält Delek Us somit eine gute Bewertung aus fundamentaler, technischer, Sentiment- und Analystensicht.