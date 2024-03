Delek Logistics wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Delek Logistics-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Delek Logistics.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Delek Logistics verläuft derzeit bei 45,63 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 40,68 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,85 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 43,86 USD ergibt sich eine Differenz von -7,25 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach ebenfalls "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet hat Delek Logistics langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate aufgewiesen. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,9 Prozent erzielt hat, was jedoch 11,37 Prozent unter dem Durchschnitt der gleichen Branche ("Energie") liegt. Im Branchendurchschnitt beträgt die mittlere jährliche Rendite 21,27 Prozent, und Delek Logistics liegt aktuell 11,37 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.