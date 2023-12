Delek Logistics Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die technische Analyse der Delek Logistics-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 47,11 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs mit 42,48 USD um -9,83 Prozent unter diesem Wert liegt. Ebenso verhält es sich im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 47,03 USD, was einer Differenz von -9,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität der Delek Logistics-Aktie in den letzten Monaten nur geringe Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird auch in diesem Aspekt die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Delek Logistics.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Delek Logistics mit einer Rendite von 7,26 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" um mehr als 12 Prozent darunter liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 19,59 Prozent, wobei Delek Logistics mit 12,33 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Delek Logistics derzeit eine Dividendenrendite von 8,84 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,23 % in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Mit einer Differenz von lediglich 19,4 Prozentpunkten ergibt sich somit auch hier die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.