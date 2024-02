Delek Logistics Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Aktie von Delek Logistics wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,67 liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 27,45 in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Daraus ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Delek Logistics derzeit einen Wert von 9,35 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17.68 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Delek Logistics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 19,57, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 40,89 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich ist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Delek Logistics derzeit unterbewertet ist, eine niedrigere Dividendenrendite aufweist als der Branchendurchschnitt und als Neutral-Titel im Relative Strength-Index eingestuft wird. Im Bereich des Sentiments und Buzz wird die Aktie ebenfalls als neutral bewertet.