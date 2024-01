Delek Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group":

Der Aktienkurs von Delek zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor eine Rendite von 308,1 Prozent, was mehr als 308 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu kommt die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier liegt Delek mit 308,1 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delek liegt mit einem Wert von 2,81 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 0. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ein "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Delek im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Delek, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. In den vergangenen vier Wochen konnte bei Delek eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Delek auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Bewertung.