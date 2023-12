Delek Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Dividendenrendite von Delek liegt derzeit bei 0 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Delek-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Delek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 45211,05 ILS liegt, während der letzte Schlusskurs bei 48000 ILS liegt, was einem Unterschied von +6,17 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 46034,6 ILS, was einem Unterschied von +4,27 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Delek-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Delek liegt auf 7-Tage-Basis bei 71,83 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Delek-Aktie in diesem Abschnitt daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Delek-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 308,1 Prozent erzielt, was 308,1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.