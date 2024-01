Delek Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group":

Der Aktienkurs von Delek im Energie-Sektor hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 308,1 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Delek-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls ein neutrales Rating, da der Kurs der Aktie über dem Trendsignal liegt. In Bezug auf die Dividendenrendite bewegt sich Delek mit 0 Prozent in der Nähe des Branchendurchschnitts von 0 Prozent, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich ändernder Wert, der das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs widerspiegelt.