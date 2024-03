Delek Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group Ltd.":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild zu Delek, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delek beträgt aktuell 2, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Delek derzeit +2,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Delek eine Rendite von 0 % aus, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer neutralen Einstufung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Delek derzeit neutral bewertet wird.