Delek Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group":

Delek wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Fazit unserer Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet hat, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen im Zusammenhang mit diesem Wert angesprochen. Wir sind daher der Meinung, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Wer derzeit in die Aktie von Delek investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch einen geringeren Ertrag von 0 Prozentpunkten erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen daher nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Delek liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien betrachtet ist Delek weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Delek mittlerweile auf 45898,75 ILS, während die Aktie selbst einen Kurs von 47410 ILS erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +3,29 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 46343,2 ILS, wodurch die Aktie mit +2,3 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".