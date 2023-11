Delek Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group":

Die Delek-Aktie wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch bei der Dividendenausschüttung nur leicht niedriger bewertet, da die Differenz 0 Prozentpunkte beträgt. Dies führt derzeit zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt Delek mit einer Rendite von 308,1 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Delek liegt bei 18,25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Delek liegt bei einem Wert von 2, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral bewertet wird. Aus fundamentaler Sicht ist die Delek-Aktie weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.