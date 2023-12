Delek Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group":

Die Dividendenpolitik von Delek schüttet derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 0 Prozentpunkte (0 % gegenüber 0 %), was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Delek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 45470,65 ILS für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 48750 ILS, was einem Unterschied von +7,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs von 46142,4 ILS über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +5,65 Prozent entspricht. Somit erhält die Delek-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating, insgesamt also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses liegt Delek mit einer Rendite von 308,1 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" mehr als 308 Prozent darüber. Die Rendite der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt im Durchschnitt 0 Prozent, wobei Delek mit 308,1 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.