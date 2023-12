Delek Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group":

Die technische Analyse von Delek-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierkurs derzeit in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 45756 ILS, während der letzte Schlusskurs bei 46750 ILS liegt, was einer Abweichung von +2,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 46218 ILS zeigt eine ähnliche Abweichung von +1,15 Prozent und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt aktuell 70,89 Punkte, was darauf hinweist, dass die Delek-Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Delek daher in Bezug auf den RSI mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Delek beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 6,16 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich hat Delek in den letzten 12 Monaten eine Performance von 308,1 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +308,1 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche und einer mittleren Rendite von 0 Prozent im "Energie"-Sektor bedeutet. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

