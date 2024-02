Delek Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Delek Group Ltd.":

Die technische Analyse der Delek-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +1,05 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating aufgrund einer Abweichung von +3,24 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Delek derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Dies ergibt sich aus einer negativen Differenz von -0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Delek zeigt eine "Gut"-Einstufung mit einem Niveau von 24,12. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" konnte Delek in den letzten 12 Monaten eine Performance von 308,1 Prozent erzielen, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Die Überperformance in beiden Bereichen deutet auf eine starke Positionierung des Unternehmens hin.