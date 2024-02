Mit Delecta wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Dividendenrendite von Moab Minerals liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 6,39 Prozentpunkten führt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik als "Schlecht" bewertet wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Moab Minerals in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit fünf positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Moab Minerals derzeit bei 0,01 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,007 AUD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -30 Prozent und einer entsprechenden Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -30 Prozent und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Moab Minerals zeigt aktuell neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 50 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 60 führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Somit wird Moab Minerals insgesamt mit "Neutral" eingestuft.