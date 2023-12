Delecta Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

In den letzten vier Wochen konnte bei Moab Minerals eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,007 AUD lag, was einem Rückgang von 30 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und hier wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Moab Minerals diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Moab Minerals aktuell mit einem RSI von 50 als neutral eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 37, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".