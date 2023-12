Delcath Systems Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Delcath liegt bei 21,14, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 29,56 und wird ebenfalls als "gut" bewertet. Insgesamt erhält Delcath daher eine Einschätzung von "gut" auf Basis des RSI.

Die technische Analyse beinhaltet trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Delcath-Aktie beträgt 4,76 USD, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 3,17 USD, was zu einer "gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt erhält Delcath eine "neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Anleger. Die Anleger haben die Aktie von Delcath insgesamt mit einem "gut" bewertet, da positive Diskussionen überwogen haben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung für Delcath. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Delcath-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Buzz im Internet.