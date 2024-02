Delcath Systems Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Die Delcath-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 84,72 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Delcath eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zur Delcath-Aktie nur schwach ausgeprägt ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Delcath.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Delcath-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,21 USD lag, was einem Unterschied von -7,06 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt einen letzten Schlusskurs, der nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Delcath somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Delcath ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den Foren und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung zum Punkt Anleger-Stimmung.