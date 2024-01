Delcath Systems Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Delcath-RSI liegt bei 27, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 28,1, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für Delcath.

Das Sentiment und der Buzz rund um Delcath wurden ebenfalls analysiert hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Delcath in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, der eine "Gut"-Bewertung für Delcath hervorbringt. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Delcath. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse wurden trendfolgende Indikatoren betrachtet, wie zum Beispiel der gleitende Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Delcath-Aktie beträgt aktuell 4,76 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (4,16 USD) deutlich darunter liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt hingegen 3,18 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt wird Delcath auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.