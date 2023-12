Mit Del Monte Pacific wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen wurde das Stimmungsbarometer auf grün gesetzt, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Del Monte Pacific diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Del Monte Pacific liegt bei 81,25, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 77,19 und bestätigt ebenfalls die "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Del Monte Pacific in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,44 Prozent erzielt. Vergleichbare Aktien aus der Nahrungsmittelbranche sind im Durchschnitt um -6,87 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -54,58 Prozent im Branchenvergleich für Del Monte Pacific führt. Der Verbrauchsgütersektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -6,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Del Monte Pacific um 54,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Del Monte Pacific ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung nur kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.