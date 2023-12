Del Monte Pacific Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung zu messen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Wir haben uns die Aktie von Del Monte Pacific genauer angesehen, um diese Faktoren zu überprüfen. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Del Monte Pacific ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt geben wir der Aktie von Del Monte Pacific bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Del Monte Pacific in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Del Monte Pacific mittlerweile bei 0,19 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,128 SGD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,15 SGD, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt vergeben wir somit die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Del Monte Pacific mit einer Rendite von -61,44 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Rendite von Del Monte Pacific mit 54,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.