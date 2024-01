Del Monte Pacific Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell weist die Del Monte Pacific einen RSI-Wert von 33,33 auf, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, und somit eine "Schlecht"-Einstufung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Del Monte Pacific wurden ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Del Monte Pacific eine Rendite von -61,44 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") 54,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -7,69 Prozent, wobei Del Monte Pacific aktuell 53,76 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.